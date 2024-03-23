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Пидручный – чемпион Украины в спринтерской гонке 2024
Поздравляем с победой, Дмитрий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершилась мужская спринтерская гонка на Чемпионате Украины в Буковеле. Победил в дисциплине на 10 км. Дмитрий Пидручный, не закрывший одну мишень на стойке. Вторым с идеальной стрельбой финишировал Артем Тищенко, а ТОП-3 с одним промахом замкнул Антон Дудченко.
Чемпионат Украины. Спринт
Мужчины
1. Дмитрий Пидручный (0+1)
2. Артём Тищенко (0+0) +29.9
3. Антон Дудченко (1+0) +52.0
4. Артем Прима (1+2) +1.21.4
5. Александр Пономаренко (0+0) +2.13.4
6. Денис Насико (3+1) +2.21.0
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