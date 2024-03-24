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Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины-2024

Биатлон
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Вторая победа для Дмитрия

Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 марта, в рамках чемпионата Украины по биатлону-2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в персьюте одержал триумфатор спринта Дмитрий Пидручный, серебро у Артема Тищенко (+15,7), а ТОП-3 замкнул Антон Дудченко (+43,2).

Чемпионат Украины по биатлону-2024

Гонка преследования

Мужчины

1. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1)

2. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+15,7)

3. Антон Дудченко (0+0+1+0) (+43,2)

4. Денис Насико (1+0+1+0) (+2.42,9)

5. Руслан Ткаленко (0+1+1+2) (+4.08,7)

6. Богдан Цымбал (0+0+3+1) (+4.29,9)

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