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Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате Украины-2024
Вторая победа для Дмитрия
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 24 марта, в рамках чемпионата Украины по биатлону-2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в персьюте одержал триумфатор спринта Дмитрий Пидручный, серебро у Артема Тищенко (+15,7), а ТОП-3 замкнул Антон Дудченко (+43,2).
Чемпионат Украины по биатлону-2024
Гонка преследования
Мужчины
1. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1)
2. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+15,7)
3. Антон Дудченко (0+0+1+0) (+43,2)
4. Денис Насико (1+0+1+0) (+2.42,9)
5. Руслан Ткаленко (0+1+1+2) (+4.08,7)
6. Богдан Цымбал (0+0+3+1) (+4.29,9)
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