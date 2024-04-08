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Дмитрий Пидручный будет готовиться к Олимпиаде-2026 по индивидуальной программе

Биатлон
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Об этом рассказал сам биатлонист

Дмитрий Пидручный будет готовиться к Олимпиаде-2026 по индивидуальной программе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, в комментарии XSport, рассказал, что будет готовиться к Олимпийским играм-2026 по индивидуальной программе.

Тренировать спортсмена будет экстренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

"Я обратился к Ивану Крулько и спасибо, что он меня услышал. Мы имели хороший диалог и много общались по поводу выбора тренера. Пришли к согласию, что мне за 8 лет многое удалось и есть налаженная определенная схема работы. Несмотря на травмы, которые у меня были, за эти два года мы все равно находили возможности держать достаточно приличный уровень. Мы пришли к согласию, что я продолжу работу с Юраем на эти два года до Олимпиады, чтобы не ломать эту систему, которая у нас с ним выстроена", - сказал Пидручный.

Стоит отметить, что кроме Пидручного под руководством иностранного тренера будет готовиться и Юлия Джима, которая будет работать с Урошем Велепцем.

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Дмитрий Пидручный
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Источник:
Xsport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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