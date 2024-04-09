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Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон 2024-2025

Биатлон
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Произошло это во время президиума Федерации биатлона Украины 

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон 2024-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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К следующим зимним соревнованиям по биатлону будут готовиться 13 женщин и 11 мужчин. Состав нашей женской сборной выглядит так:

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Городна, Любовь Кипяченкова, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ирина Петренко, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Татьяна Тарасюк.

Состав мужской сборной:

Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Борковский, Степан Кинаш, Сергей Супрун.

Также произошли изменения в тренерском штабе: старшим тренером мужчин будет Надежда Белова, которая заменила Юрая Санитру. У женщин в дальнейшем старшим тренером будет Николай Зоц.

Тренерский штаб женской национальной сборной: Николай Зоц (старший тренер), Сергей Зоц, Олег Меркушин, Алексей Петренко, Роман Лейбюк.

Тренерский штаб мужской национальной сборной: Надежда Белова (старший тренер), Алексей Кравченко, Дмитрий Ивасенко, Александр Артюк (все - команда А), Роман Прима (команда Б).

Тренерский штаб юниорской сборной (юниорки и юниоры): Александр Кравченко (старший тренер), Оксана Хвостенко, Александр Биланенко, Назарий Бурик.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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