Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бё и Витоцци – лучшие биатлонисты сезона 2023/2024 по версии болельщиков
Неожиданно, но приятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный союз биатлонистов опубликовал результаты голосования болельщиков в категории "Лучший биатлонист" и "Лучшая биатлонистка" сезона 2023/2024.
Так, в мужском разряде первое место занял старший из норвежских братьев Бё – Тарье. В его активе 49% голосов. У женщин победу одержала итальянка Лиза Витоцци – ей отдали предпочтение 40% болельщиков.
Биатлонистка года:
1. Лиза Виттоцци – 40%
2. Ингрид Тандреволл – 24%
3. Лу Жанмонно – 19%
4. Жюлия Симон – 10%
5. Жюстин Бреза-Буше – 7%
Биатлонист года:
1. Тарьей Бё – 49%
2. Йоханнес Бё – 32%
3. Ветле Шостад Кристиансен – 9%
4. Стурла Легрейд – 8%
5. Йоханнес Дале-Шевдаль – 2%
Популярное сейчас
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Как Лунин помог Реалу сохранить победный счет. Видео эффектного сейва
- Крулько – о стратегии развития биатлона: Сейчас закладываются основы системы
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО