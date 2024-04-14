Бё и Витоцци – лучшие биатлонисты сезона 2023/2024 по версии болельщиков

Международный союз биатлонистов опубликовал результаты голосования болельщиков в категории "Лучший биатлонист" и "Лучшая биатлонистка" сезона 2023/2024.

Так, в мужском разряде первое место занял старший из норвежских братьев Бё – Тарье. В его активе 49% голосов. У женщин победу одержала итальянка Лиза Витоцци – ей отдали предпочтение 40% болельщиков.

Биатлонистка года:

1. Лиза Виттоцци – 40%

2. Ингрид Тандреволл – 24%

3. Лу Жанмонно – 19%

4. Жюлия Симон – 10%

5. Жюстин Бреза-Буше – 7%

Биатлонист года:

1. Тарьей Бё – 49%

2. Йоханнес Бё – 32%

3. Ветле Шостад Кристиансен – 9%

4. Стурла Легрейд – 8%

5. Йоханнес Дале-Шевдаль – 2%