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Бё и Витоцци – лучшие биатлонисты сезона 2023/2024 по версии болельщиков

Биатлон
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Неожиданно, но приятно

Бё и Витоцци – лучшие биатлонисты сезона 2023/2024 по версии болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов опубликовал результаты голосования болельщиков в категории "Лучший биатлонист" и "Лучшая биатлонистка" сезона 2023/2024.

Так, в мужском разряде первое место занял старший из норвежских братьев Бё – Тарье. В его активе 49% голосов. У женщин победу одержала итальянка Лиза Витоцци – ей отдали предпочтение 40% болельщиков.

Биатлонистка года:

1. Лиза Виттоцци – 40%

2. Ингрид Тандреволл – 24%

3. Лу Жанмонно – 19%

4. Жюлия Симон – 10%

5. Жюстин Бреза-Буше – 7%

Биатлонист года:

1. Тарьей Бё – 49%

2. Йоханнес Бё – 32%

3. Ветле Шостад Кристиансен – 9%

4. Стурла Легрейд – 8%

5. Йоханнес Дале-Шевдаль – 2%

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Тарьей Бе Лиза Витоцци
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