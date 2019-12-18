Усик и Чисора могут подраться в Манчестере

Поединок Усика с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) может пройти 7 марта в Манчестере, сообщает RingPolska.

Предполагается, что задержка с официальным подтверждением боя связана с неопределенностью статуса Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который после победы в реванше над Энди Руисом (33-2, 22 КО) должен выбирать между защитами титулов WBO и IBF. Не исключено, что Усик и Чисора разыграют вакантный пояс по версии Всемирной боксерской организации.

Главным событием андеркарда боя Чисора-Усик должен стать бой за вакантный титул EBU в полутяжелом весе между Игорем Михалкиным (23-2, 10 КО) и Каллумом Джонсоном (18-1, 13 КО).

Отметим, что Александр Усик в прошлом году уже боксировал в Манчестере. В последнем бою в тяжелом весе боксер из Симферополя нокаутировал Тони Беллью.