  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес озвучил дату боя с Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес озвучил дату боя с Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Две стихии столкнутся в апреле.

Лопес озвучил дату боя с Ломаченко
Новина українською

На прошлой неделе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) завоевал титул IBF в легком весе, отправив Ричарда Комми (29-3, 26 КО) в нокаут во втором раунде.

2020 год небитый американец начнет боем с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

"Я бы очень хотел драться с Ломаченко здесь же, дома, в Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden. Было бы офигенно!

А так... Ну, мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое", - сообщил Лопес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко претендует на звание боксера 10-летия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...