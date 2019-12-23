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Формула-2 получит свою версию сериала Drive to Survive

Бокс
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Первая серия выйдет в январе 2020 года

Формула-2 получит свою версию сериала Drive to Survive
Новина українською

Документальный сериал из пяти частей, посвящённый Формуле-2, выйдет на сервисе F1 TV, сообщает GPblog. Сериал получит название "F2: Chasing The Dream" — "В погоне за мечтой".

Таким образом, Формула-2 получит свой аналог сериала F1: Drive to Survive, который производился стриминговой платформой Netflix, где и транслировался. Первый сезон сериала, посвящённого Формуле-1, вышел в январе 2019 года и был посвящён сезону-2018.

Сериал о Формуле-2 будет иметь схожую структуру, а основной акцент в сезоне будет сделан на трагические события этапа в Бельгии, где погиб Антуан Юбер, а американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа получил тяжёлые травмы.

Первая серия нового сериала выйдет в эфир 2 января 2020 года.

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В статье: Формула-2
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