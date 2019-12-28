  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рой Джонс: Мохамед Али - величайший во все времена, на ринге и за его пределами
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Джонс: Мохамед Али - величайший во все времена, на ринге и за его пределами

Бокс
(1 голосов)

Комментарий легенды

Рой Джонс: Мохамед Али - величайший во все времена, на ринге и за его пределами
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион, американец Рой Джонс рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером в истории. Его слова цитирует FightSpace:

"Мохаммед Али - крупнейший боксер всех времен, в ринге и за его пределами. Именно на ринге он, возможно, не был лучшим, но через интеллект он был величайшим. И благодаря ему я начал драться.

Роберто Дюран - крупнейший хитрец. Один из самых умных, кого можно встретить. Он не был самым атлетическим, но он умел вести игру. Дюран был ее мастером. Но у него с Али были разные типы игры. Игра Али базировалась на его атлетических данных, физике.

У Дюрана не было таких данных, он опирался в основном на мастерство и хитрость", - сказал Рой Джонс.

Напомним, что ранне мы сделали обзор всех важных боксерских событий следующего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мохамед Али-Мансер Рой Джонс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...