Рой Джонс: Мохамед Али - величайший во все времена, на ринге и за его пределами

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион, американец Рой Джонс рассказал, кто по его мнению является лучшим боксером в истории. Его слова цитирует FightSpace:

"Мохаммед Али - крупнейший боксер всех времен, в ринге и за его пределами. Именно на ринге он, возможно, не был лучшим, но через интеллект он был величайшим. И благодаря ему я начал драться.

Роберто Дюран - крупнейший хитрец. Один из самых умных, кого можно встретить. Он не был самым атлетическим, но он умел вести игру. Дюран был ее мастером. Но у него с Али были разные типы игры. Игра Али базировалась на его атлетических данных, физике.

У Дюрана не было таких данных, он опирался в основном на мастерство и хитрость", - сказал Рой Джонс.

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