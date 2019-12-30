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Дэвис: Нет никаких сомнений, что Ломаченко бросит мне вызов

Бокс
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Американец уверен, что уже в следующем году сможет провести бой с Василием

Дэвис: Нет никаких сомнений, что Ломаченко бросит мне вызов
Новина українською

Чемпион WBA Regular в лёгком весе Джервонта Дэвис уверен, что Василий Ломаченко заинтересован в поединке с ним.

"Нет никаких сомнений, что Ломаченко бросит мне вызов. Я не хочу показаться заносчивым, но думаю, что сейчас многие захотят со мной драться, потому что на этом можно заработать просто кучу денег. Это большой риск, но за него хорошо заплатят.

То же самое касается и Ломаченко, который находится на закате своей карьеры. Он пытается за короткий период принять участие в как можно большем количестве крупных боёв. Каждый идёт своим путём. Мне 25, и моя линия куда длиннее, чем его, но у нас с ним ещё будет своё время", — приводит слова Джервонты Дэвиса BoxingScene.

В последнем поединке Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа, став чемпионом мира по версии WBA Regular в лёгком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Жервонта Дэвис
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