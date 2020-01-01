Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что объединительный бой в легком весе между Ломаченко и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти в США в апреле или в Саудовской Аравии в мае.

"Ломаченко дерется с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось только решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden против Barclays Center. А еще у нас есть предложение из Саудовской Аравии.

По поводу даты... Бой состоится в апреле. В худшем случае, в мае, если мы все же согласимся сделать поединок в Саудовской Аравии. Раньше никак, ведь мусульмане будут праздновать Рамадан (до 23 мая)", - сказал Арум.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василия Ломаченко включили в рейтинг лучших боксеров 10-летия.