  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии

Бокс
(1 голосов)

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) пойдет по стопам Джошуа и Руиса?

Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что объединительный бой в легком весе между Ломаченко и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти в США в апреле или в Саудовской Аравии в мае.

"Ломаченко дерется с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось только решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden против Barclays Center. А еще у нас есть предложение из Саудовской Аравии.

По поводу даты... Бой состоится в апреле. В худшем случае, в мае, если мы все же согласимся сделать поединок в Саудовской Аравии. Раньше никак, ведь мусульмане будут праздновать Рамадан (до 23 мая)", - сказал Арум.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василия Ломаченко включили в рейтинг лучших боксеров 10-летия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...