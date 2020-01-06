Лопес: Ломаченко рисуется перед камерами

Лопес и Ломаченко в первой половине 2020 года определят лидера легкого веса. Американец выставит на кон титул IBF, а боксер из Украины будет защищать титулы WBA, WBO и WBC Franchise.

"Надеюсь, все у нас получится. Нью-Йорк и арена Madison Square Garden — это мой родной дом. Но я не против драться с Ломаченко где угодно. Переговоры идут. Обсуждаем дату, место проведения боя и все такое.

В чем я лучше? Во-первых, я гораздо ярче развлекаю болельщиков. Но главная разница между нами в том, что я не оставляю вердикт на усмотрение судей. Я не рисуюсь перед камерами, не пытаюсь выглядеть красиво. Я просто выхожу в ринг и уничтожаю оппонентов. Примерно так, как я это сделал в бою с Ричардом Комми", - заявил Лопес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес и Ломаченко могут подраться в Саудовской Аравии.