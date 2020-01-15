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Уайлдер: Если побью рекорд Мейвезера, то так тому и быть

Бокс
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Для этого ему нужно выиграть еще 8 поединков

Уайлдер: Если побью рекорд Мейвезера, то так тому и быть
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) поделился своим планом на реванш с британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). В комментарии порталу BoxingNews 24 он также рассказал о том, планирует ли он бить рекорд Флойда Мейвезера, который закончил карьеру, имея 50 побед и ни одного поражения.

"Я буду наносить удары по всему телу Фьюри. Я нацелен на глаза, нос, уши, шею и грудь. Мои удары будут приземляться везде. Все участки его тела окажутся под прицелом. Рост Фьюри – 206 сантиметров. По нему не сложно будет попасть.

Говоря о рекорде Мейвезера – я просто делаю свои вещи. Если я побью этот рекорд, то так тому и быть. Я супертяжеловес, а Флойд выступал в более легких весах. Посмотрим, как все сложится. Я – на пути к созданию своего наследия. Я строю его ради своих детей и семьи".

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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