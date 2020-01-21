Джошуа: Все хотят победы Уайлдера над Фьюри

Чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) 22 февраля проведет реванш с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Боксеры планируют и третий бой, но Джошуа рассчитывает, что все закончится на втором поединке.

"Все хотят, чтобы Уайлдер выиграл, потому что людям нужен наш бой. У Уайлдера отличная правая рука, а у меня отличная левая. Это был бы отличный боксерский поединок.

У нас была встреча по этому поводу, есть большой потенциал. Я слышал, что Уайлдер и Фьюри готовят третий бой на конец года, но мы должны перехватить инициативу", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Энтони Джошуа вернется на ринг ориентировочно в апреле-мае, а его следующим соперником может стать обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев.