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Рейсинг Поинт презентует свой болид 17 февраля
Мероприятие пройдет в городе Мондзее
Пресс-служба "Рейсинг Пойнт" огласила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 17 января в городе Мондзее (Австрия).
"Рейсинг Пойнт" стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне "Рейсинг Пойнт" заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 73 балла. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Серхио Перес и Лэнс Стролл.
Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта в Австралии.
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