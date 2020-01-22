Рейсинг Поинт презентует свой болид 17 февраля

Пресс-служба "Рейсинг Пойнт" огласила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 17 января в городе Мондзее (Австрия).

"Рейсинг Пойнт" стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне "Рейсинг Пойнт" заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 73 балла. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта в Австралии.