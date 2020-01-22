  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Рейсинг Поинт презентует свой болид 17 февраля
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейсинг Поинт презентует свой болид 17 февраля

Бокс
(1 голосов)

Мероприятие пройдет в городе Мондзее

Рейсинг Поинт презентует свой болид 17 февраля
Новина українською

Пресс-служба "Рейсинг Пойнт" огласила дату презентации нового болида. Мероприятие состоится 17 января в городе Мондзее (Австрия).

"Рейсинг Пойнт" стала уже седьмой командой чемпионата, которая объявила дату презентации машины. В минувшем сезоне "Рейсинг Пойнт" заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 73 балла. В новом чемпионате, как и в минувшем, боевыми пилотами коллектива будут Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Первый Гран-при "Королевских гонок" в 2020 году пройдёт в Австралии с 13 по 15 марта в Австралии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейсинг Поинт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...