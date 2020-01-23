Альварес может провести бой в Японии

Инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в Твиттере сообщил, что Альварес 2 мая в Японии может провести бой с обладателем пояса WBA Regular в среднем весе Рете Муратой (16-2, 13 КО).

Запасными вариантами для мексиканца считаются два боксера из Великобритании – Билли Джо Сондерс и Каллум Смит.

В настоящее время в руках Альвареса в среднем весе находятся титулы WBC Franchise и WBA Super, а в суперсреднем дивизионе Канело владеет поясом WBA Regular.

Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – мексиканец нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе. Он этого титула Канело уже отказался.