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Альварес может провести бой в Японии
Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) узнал имя потенциального соперника.
Инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс на своей странице в Твиттере сообщил, что Альварес 2 мая в Японии может провести бой с обладателем пояса WBA Regular в среднем весе Рете Муратой (16-2, 13 КО).
Запасными вариантами для мексиканца считаются два боксера из Великобритании – Билли Джо Сондерс и Каллум Смит.
В настоящее время в руках Альвареса в среднем весе находятся титулы WBC Franchise и WBA Super, а в суперсреднем дивизионе Канело владеет поясом WBA Regular.
Сауль Альварес в последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года – мексиканец нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе. Он этого титула Канело уже отказался.