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Украинец Шелестюк без особых проблем разобрался с аргентинцем Вероном

Бокс
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Уверенная победа украинского боксера

Украинец Шелестюк без особых проблем разобрался с аргентинцем Вероном
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг), непобедимый Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) одержал очередную уверенную победу на профи ринге. На этот раз наш спортсмен одолел аргентинца Луиса Альберта Верона (18-2-2, 9 КО) единогласным решением судей.

Счет после финального гонга по итогам 10 раундов 97-93; 98-92; 98-92 в пользу украинца. Стоит отметить, что наш боксер в течение всего боя имел преимущество над противником, постоянно работал через джеб и прекрасно двигался. В актив аргентинца можно занести максимум два раунда (первый и восьмой), когда у него получалось вести бой на равных.

В 5 раунде произошел неприятный момент - бойцы столкнулись головами и Тарас получил рассечение на лбу, но это не помешало продолжать нашему спортсмену вести поединок и уверенно завершить его, склонив на свою сторону всех трех судей.

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В статье: Тарас Шелестюк
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