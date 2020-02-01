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Промоутер Усика: Чисора устроит Александру бомбардировку

Бокс
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Промоутер Усика: Чисора устроит Александру бомбардировку
UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) британец Эдди Херн рассказал о перспективах своего подопечного в бою против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Всем известно, что Усик - гений, но он пришел к большим парням. Чисора сейчас в порядке, в предпоследнем бою он срубил Артура Шпильку.

Дерек устроит Александру бомбардировку. Усик может перебоксировать Чисору за счет быстрых ног. Хотя Чисора может прижаться к нему и сделать много размашистых ударов по голове. Мы скрестили пальцы в ожидании, что скоро состоится анонс их поединка" - сказал Херн.

Напомним, что ранее Херн рассказал о последовательности поединков Усика и Джошуа.

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В статье: Александр Усик Эдди Херн Дерек Чисора
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