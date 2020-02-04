Заявка на "Танцы со звездами"? Усик сплясал на тренировке. ВИДЕО

Александр Усик (17-0, 13 КО) уже приступил к подготовке к своему второму поединку в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте показал забавный фрагмент своих занятий – порой Усику надоедает просто колотить грушу, и тогда он бросается в пляс.

Усик ориентировочно в конце марта в Великобритании может провести бой с бывшим соперником Виталия Кличко Дереком Чисорой.

Ожидается, что этот поединок станет для Александра последним этапом подготовки к мегафайту с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.