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Заявка на "Танцы со звездами"? Усик сплясал на тренировке. ВИДЕО
С украинским чемпионом никогда не скучно.
Александр Усик (17-0, 13 КО) уже приступил к подготовке к своему второму поединку в супертяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте показал забавный фрагмент своих занятий – порой Усику надоедает просто колотить грушу, и тогда он бросается в пляс.
Усик ориентировочно в конце марта в Великобритании может провести бой с бывшим соперником Виталия Кличко Дереком Чисорой.
Ожидается, что этот поединок станет для Александра последним этапом подготовки к мегафайту с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.
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