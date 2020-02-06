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Сиренко проведет бой с бывшим соперником Усика

Бокс
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Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) определился с ближайшими планами.

Сиренко проведет бой с бывшим соперником Усика
Новина українською

На своей странице в Facebook Сиренко сообщил, что его следующим оппонентом станет южноафриканец Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО), которого Александр Усик (17-0, 13 КО) в августе 2015 года нокаутировал в Киеве.

"В следующем бою поспорю за титул WBC Asia. Ребята, рад вам сообщить дату моего следующего боя! Мой предстоящий поединок пройдет 28 марта в Германии, в уже хорошо знакомом мне городе Карлсруэ. Я получил возможность завоевать титул WBC, которую терять не собираюсь.

Соперник - крепкий южноафриканец Джонни Мюллер. Видел его в деле, уверен, у нас получится хороший бой", - написал Сиренко.

Владислав Сиренко в последнем бою в октябре прошлого года в рамках вечера бокса в Карлсруэ в первом раунде отправил в нокаут Айвана Ди Берардино (9-2-1, 6 КО).

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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