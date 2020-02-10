Американец Расселл потребовал реванш с Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) побил Расселла в июне 2014 года и впервые стал чемпионом мира в профессионалах. С тех пор американец выиграл семь боев подряд и утвердился в статусе звезды полулегкого веса.

"Хочу реванш с Ломаченко. Это нужно мне. Дело не в болельщиках, не в СМИ. Я честен с самим собой. Поэтому не могу допустить, чтобы все оставалось так, как есть. Я должен закрыть этот вопрос.

Готов ли Ломаченко дать мне реванш? Заинтересован ли он в этом? Может быть. Надеюсь, что он сделает это. Реально на это надеюсь", - говорит Расселл.

В ближайшие планы Василия Ломаченко Гэри Расселл-младший не входит. 2020 год украинец должен начать боем с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом.