Митрофанов проведет бой с небитым соперником

Возвращение Митрофанова на ринг состоится 22 февраля в Броварах в андеркарде боя чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0-0, 7 КО) с аргентинцем Эктором Сармиенто (21-1, 14 КО).

Теперь же K2 Promotions Ukraine официально объявила, кто станет соперником Дмитрия. Украинец подерется с небитым 21-летним узбеком Улугбеком Собировым (9-0, 5 КО), которого портал BoxRec не включает в топ-200 лучших боксеров весовой категории.

Дмитрий Митрофанов в последнем бою в октябре 2019 года в Броварах отправил в нокаут серба Новака Радуловича.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на прошлой неделе Артем Далакян в Киеве провел успешную защиту титула WBA.