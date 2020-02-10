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Диллиан Уайт: Поветкин лучший соперник, чем Энди Руис

Бокс
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Последний бой между соперниками проходил 2 месяца назад

Диллиан Уайт: Поветкин лучший соперник, чем Энди Руис
Новина українською

Британский тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что, вероятнее всего, проведёт следующий поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.

"Похоже, что моим соперником станет Поветкин. Думаю, он лучший соперник, чем Энди Руис. Можно быть совершенно точно уверенным в том, что Поветкин подойдёт к нашему бою в отличной форме и с хорошей мотивацией. Я просто хочу получить поединок с соперником высокого уровня", — приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером. А Уайт победил Мариуша Ваха.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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