Ковалев уходит из весовой категории Гвоздика

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Бадди Макгирт заявил, что Ковалев продолжит карьеру в тяжелом дивизионе.

"Согласен ли я с идеей Сергея? Да, но с одним условием. Он должен весить в пределах 84 кг. Не больше. Допускаю, что он будет весить и вовсе до 82 кг. Да, он будет легче оппонентов. И это нормально. Ничего страшного в этом нет. И да, я считаю, что в рамках тяжёлого веса он будет выглядеть лучше и сильнее", - отметил Макгирт.

ESPN со ссылкой на данные инсайдеров утверждает, что дебют Ковалева в крузервейте состоится 25 апреля в рамках вечера бокса от Golden Boy Promotions. Имена потенциальных соперников не называются.

Ковалев до недавнего времени считался потенциальным соперником украинца Гвоздика, но в конце 2019 года оба боксера расстались с чемпионскими поясами в полутяжелом весе – Сергей нокаутом уступил Саулю Альваресу, а Александр потерпел досрочное поражение от Артура Бетербиева.

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