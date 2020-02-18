Арум сделал прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сделал прогноз на реванш чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) и британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

"Какая неделя это будет для Вегаса. Со всеми, кто прочит победу Уайлдера нокаутом или Фьюри решением я бы не согласился. Я верю в то, что Фьюри оформит нокаут до восьмого раунда и заберет себе пояс WBC".