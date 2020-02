Уайлдер – Фьюри II. Анонс и прогноз на бой

Уайлдер – Фьюри II: когда и где смотреть онлайн бой

После сорванных повторных боев Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа хэвивейт крайне нуждался в новом обострении, и его творцом стал все тот же Фьюри, который после трехлетнего забвения в декабре 2018-го бросил вызов долгоиграющему чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру и едва ли не оставил американца без зеленого пояса.

Сегодня два антипода снова окажутся на одном ринге в Лас-Вегасе, и в этот раз уже никто не примет ничью – ни боксеры, ни промоутеры, ни фанаты. Нам нужен победитель.

Первый бой до сих пор вызывает вопросы

Два нокдауна от Уайлдера и голливудское спасение Фьюри в 12-м раунде – все это создает обманчивое впечатление того, что первый бой сегодняшних дуэлянтов можно смело включать в список классических поединков в истории супертяжелого веса. Да, это было эффектно, но качество бокса явно не соответствовало тому хайпу, который окружал вечер бокса.

Уайлдер и Фьюри на двоих выбросили на две сотни меньше ударов, чем Александр Усик в финальном бою Суперсерии против Мурата Гассиева, а о эффективности этих ударов и говорить не стоит:

Джебы: Уайлдер – 40 из 248 (16%). Фьюри – 46 из 248 (21%).

Силовые удары: Уайлдер – 31 из 182 (17%). Фьюри – 38 из 104 (37%).

Общее количество ударов: Уайлдер – 71 из 430 (17%). Фьюри – 84 из 327 (26%).

На фоне мобильного Фьюри Уайлдер порой выглядел на ринге полной неумехой. Авторитетный портал BoxingScene 7 из 8 стартовых раундов отдал британцу. Нокдауны от «Бронзового бомбардировщика» в 9-м и 12-м раундах позволили ему лишь сократить отставание от Фьюри, но никак не выровнять ситуацию.

BoxingScene победителем боя назвал Фьюри (115:111), уважаемые эксперты Майк Коппинджер (The Athletic), Стив Ким (ESPN) и Пол Малиньяджи (Showtime) также отдали победу британцу с преимуществом в 4-5 очков. И их логика объяснима, ведь Фьюри перебил Уайлдера в 9 из 12 раундов, а вот чем руководствовался мексиканец Алехандро Рочин, выставивший на своих записках 115:111 в пользу чемпиона, до сих не понятно.

Владимир Кличко в 2005-м с тремя падениями и двукратным превосходством по количеству точных ударов единогласным решением судей побил Сэма Питера. Спустя 13 лет этот трюк должен был повторить и Тайсон Фьюри, вот только в тот вечер кто-то посчитал, что британец еще не заработал за титул.

Уайлдер – король реваншей. Но и Фьюри есть чем ответить

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри суммарно провели на профи-ринге свыше 80 боев, но лишь по два раза встречались с одним и тем же соперником.

Фьюри на заре своей профессиональной карьеры в 2009-2010 годах в боях за титул чемпиона Великобритании дважды побил малоизвестного Джона МакДермотта – сперва по очкам, а затем нокаутом. Во втором случае Тайсон также действовал по нарастающей – сначала в 2011-м прошел Дерека Чисору по очкам (что интересно, у букмекеров фаворитом того боя считался вовсе не Фьюри), а в реванше в 2014-м вынудил соотечественника сдаться на табурете.

Уайлдер в реваншах бил более статусных соперников и делал это на порядок эффектней.

Чемпионом WBC боксер из Алабамы стал пять лет назад после судейской победы над Бермейном Стиверном. Спустя два года Деонтей в реванше с брутальностью самого заядлого гангстера разгромил канадца уже в первом раунде. А эта показательная пауза перед избиением… Просто зверь.

Three knockdowns in 50 seconds!



Deontay Wilder put Bermane Stiverne to sleep with a barrage of punches in the first round ????



Watch out for the referee go flying ???? pic.twitter.com/3thR0HH8rH