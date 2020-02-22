Уайлдер – Фьюри II. Анонс и прогноз на бой

Уайлдер – Фьюри II: когда и где смотреть онлайн бой

После сорванных повторных боев Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа хэвивейт крайне нуждался в новом обострении, и его творцом стал все тот же Фьюри, который после трехлетнего забвения в декабре 2018-го бросил вызов долгоиграющему чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру и едва ли не оставил американца без зеленого пояса.

Сегодня два антипода снова окажутся на одном ринге в Лас-Вегасе, и в этот раз уже никто не примет ничью – ни боксеры, ни промоутеры, ни фанаты. Нам нужен победитель.

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Первый бой до сих пор вызывает вопросы

Два нокдауна от Уайлдера и голливудское спасение Фьюри в 12-м раунде – все это создает обманчивое впечатление того, что первый бой сегодняшних дуэлянтов можно смело включать в список классических поединков в истории супертяжелого веса. Да, это было эффектно, но качество бокса явно не соответствовало тому хайпу, который окружал вечер бокса.

Уайлдер и Фьюри на двоих выбросили на две сотни меньше ударов, чем Александр Усик в финальном бою Суперсерии против Мурата Гассиева, а о эффективности этих ударов и говорить не стоит:

Джебы: Уайлдер – 40 из 248 (16%). Фьюри – 46 из 248 (21%).

Силовые удары: Уайлдер – 31 из 182 (17%). Фьюри – 38 из 104 (37%).

Общее количество ударов: Уайлдер – 71 из 430 (17%). Фьюри – 84 из 327 (26%).

На фоне мобильного Фьюри Уайлдер порой выглядел на ринге полной неумехой. Авторитетный портал BoxingScene 7 из 8 стартовых раундов отдал британцу. Нокдауны от «Бронзового бомбардировщика» в 9-м и 12-м раундах позволили ему лишь сократить отставание от Фьюри, но никак не выровнять ситуацию.

BoxingScene победителем боя назвал Фьюри (115:111), уважаемые эксперты Майк Коппинджер (The Athletic), Стив Ким (ESPN) и Пол Малиньяджи (Showtime) также отдали победу британцу с преимуществом в 4-5 очков. И их логика объяснима, ведь Фьюри перебил Уайлдера в 9 из 12 раундов, а вот чем руководствовался мексиканец Алехандро Рочин, выставивший на своих записках 115:111 в пользу чемпиона, до сих не понятно.

Владимир Кличко в 2005-м с тремя падениями и двукратным превосходством по количеству точных ударов единогласным решением судей побил Сэма Питера. Спустя 13 лет этот трюк должен был повторить и Тайсон Фьюри, вот только в тот вечер кто-то посчитал, что британец еще не заработал за титул.

Уайлдер – король реваншей. Но и Фьюри есть чем ответить

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри суммарно провели на профи-ринге свыше 80 боев, но лишь по два раза встречались с одним и тем же соперником.

Фьюри на заре своей профессиональной карьеры в 2009-2010 годах в боях за титул чемпиона Великобритании дважды побил малоизвестного Джона МакДермотта – сперва по очкам, а затем нокаутом. Во втором случае Тайсон также действовал по нарастающей – сначала в 2011-м прошел Дерека Чисору по очкам (что интересно, у букмекеров фаворитом того боя считался вовсе не Фьюри), а в реванше в 2014-м вынудил соотечественника сдаться на табурете.

Уайлдер в реваншах бил более статусных соперников и делал это на порядок эффектней.

Чемпионом WBC боксер из Алабамы стал пять лет назад после судейской победы над Бермейном Стиверном. Спустя два года Деонтей в реванше с брутальностью самого заядлого гангстера разгромил канадца уже в первом раунде. А эта показательная пауза перед избиением… Просто зверь.

Three knockdowns in 50 seconds!



Deontay Wilder put Bermane Stiverne to sleep with a barrage of punches in the first round ????



Watch out for the referee go flying ???? pic.twitter.com/3thR0HH8rH — Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) October 14, 2018

Реванш с Ортисом еще свеж в памяти. Мы прекрасно помним, как Уайлдер в первом бою был буквально в одном пропущенном ударе от падения, но выстоял и забил кубинского ветерана в 10-м раунде. В реванше Деонтей снова заметно уступал «Кинг Конгу» в мастерстве, но кого это волнует, если у чемпиона такая сумасшедшая права? Один удар в седьмом раунде – и для Ортиса все было закончено.

Deontay “The Bronze Bomber” Wilder KO Luis Ortiz in the 7th Round to defend the WBC World Heavyweight title #WilderOrtiz2 pic.twitter.com/tHAWUbL8kv — Sup Dog Sports (@supdogsports) November 24, 2019

Фьюри сменил тренера и обещает нокаут. Верится в это с трудом

Первое и самое главное, что нужно знать о Тайсоне Фьюри перед реваншем с Деонтеем Уайлдером, – в Лас-Вегасе британец выйдет на ринг с новым тренером и с новым планом. По крайней мере, так утверждает сам Фьюри.

"Сейчас я готовлюсь к куда более агрессивному стилю. Комбинирую, выбрасываю намного больше ударов, атакую.

Какой смысл в том, чтобы все время повторяться? И, главное, ну и что, что я перебоксировал Уайлдера в первом бою? Что мне это дало? Разве это сработало?

Самое ужасное для меня – проиграть по очкам. Лучше пускай меня вынесут с ринга, лучше быть нокаутированным, чем проиграть решением судей. Именно этим я и отличаюсь от остальных бойцов".

Воплотить свой дерзкий план в реальность Фьюри попытается с Шугаром Хиллом – учеником легендарного Эммануэля Стюарда, который держал супертяжелый вес в страхе сначала с Ленноксом Льюисом, а потом и с Владимиром Кличко.

Разговоры Фьюри о нокауте больше похожи на очередную попытку Тайсона влезть в голову Уайлдера и внести там сумятицу. Природа дала Фьюри фантастические для его габаритов ноги, но у него того и 50% от того нокаутирующего удара, которым обладает Уайлдер. И 20 досрочных побед Фьюри не должны вводить в заблуждение – не присуждать же Тайсону статус панчера за нокауты в боях с Томом Шварцом или Заком Пейджем? Фьюри может сколько угодно мочить свои кулаки в бензине – его удары не способны потрясти Уайлдера.

Фьюри слишком умен, чтобы бросаться в атаку против боксера, которому достаточно одного мгновения, чтобы разрядить свою правую базуку. Нет, Тайсон не станет охотиться за нокаутом. Его путь к победе – это 12 раундов на максимальной концентрации с постоянным движением и своевременными контратакующими ответами на каждую «мельницу» Уайлдера. К тому же у Фьюри есть еще один сдерживающий фактор – всего пять месяцев назад над его левой бровью после боя с Отто Валлином образовалось огромное рассечение, и никто не может гарантировать британцу, что его кожа снова не даст трещину после одного из хлестких ударов Уайлдера.

Что говорят букмекеры?

Без неожиданностей – коэффициенты на победу Уайлдера и Фьюри практически идентичны с небольшим перекосом в пользу действующего чемпиона WBC. Букмекеры не верят в удар Фьюри и не верят, что судьи снова будут благосклонны к Уайлдеру, если дело дойдет до подсчета судейских записок. Грубо говоря – или Фьюри по очкам, или Уайлдер досрочно.

У Деонтея Уайлдера в реванше будет 36 минут, чтобы донести свой убийственный правый до головы Тайсона Фьюри. В первом бою американец дважды свалил претендента из Манчестера, но так и не вышел на давно проторенный путь к досрочной победе. Что-то подсказывает, что в реванше чемпион WBC не повторит собственные ошибки двухлетней давности.

Прогноз UA-Футбол: победа Уайлдера нокаутом в 10-12 раундах.