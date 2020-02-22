Дмитрий Митрофанов в зрелищном поединке победил узбека Сабирова

Украинский боксер легкого веса Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 КО) в зрелищном поединке победил бойца из Узбекистана Улугбека Собирова (9-1, 5 КО), нанеся тому первое поражение в карьере.

Наш спортсмен ровно провел все 8 раундов, преимущественно доминируя в каждом из них. Непростым для Дмитрия оказался разве что 6 раунд, когда его сопернику все же удалось провести несколько мощных атак. Основным оружием Митрофанова в этом бою были боковые удары справа и слева.

По итогам 8 раундов поединка рефери вынесли единогласный вердикт: все трехминутки в пользу Митрофанова.