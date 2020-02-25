Хэй: Фьюри нокаутировал бы Кличко

На прошлой неделе Фьюри в Лас-Вегасе техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе.

"Фьюри схватил Уайлдера, разжевал и выплюнул. Не знаю, было ли еще в истории хэвивейта настолько одностороннее избиение в объединительном поединке. У меня нет слов... С ума сойти.

Разница между этим Фьюри и тем, что был в предыдущих боях, просто невероятная. Думаю, такая версия Тайсона нокаутировала бы Владимира Кличко. Да, я считаю, что это – новый, другой Фьюри. Таким мы его прежде не видели. Я даже не знал, что такие бойцы существуют", - заявил Хэй.

С Владимиром Кличко Тайсон Фьюри боксировал в 2015 году – британец одержал победу единогласным решением судей и завершил 11-летнее доминирование своего соперника в хэвивейте.