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Хэй: Фьюри нокаутировал бы Кличко

Бокс
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Дэвид Хэй впечатлен формой Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Хэй: Фьюри нокаутировал бы Кличко
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На прошлой неделе Фьюри в Лас-Вегасе техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе.

"Фьюри схватил Уайлдера, разжевал и выплюнул. Не знаю, было ли еще в истории хэвивейта настолько одностороннее избиение в объединительном поединке. У меня нет слов... С ума сойти.

Разница между этим Фьюри и тем, что был в предыдущих боях, просто невероятная. Думаю, такая версия Тайсона нокаутировала бы Владимира Кличко. Да, я считаю, что это – новый, другой Фьюри. Таким мы его прежде не видели. Я даже не знал, что такие бойцы существуют", - заявил Хэй.

С Владимиром Кличко Тайсон Фьюри боксировал в 2015 году – британец одержал победу единогласным решением судей и завершил 11-летнее доминирование своего соперника в хэвивейте.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Дэвид Хэй
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Источник:
Vringe.com
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