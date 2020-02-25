Мейвезер готов снова провести бой с Конором Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) сказал, что готов провести реванш с Конором Макгрегором.

"Черт возьми, если мне заплатят, я готов выйти в ринг. Если я получу свой чек, Конор, я надеру тебе задницу. Снова", – сказал Мэйвезер.

Напомним, что в их предыдущем бою Флойд победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.