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Мейвезер готов снова провести бой с Конором Макгрегором

Бокс
(1 голосов)

Флойда интересует гонорар

Мейвезер готов снова провести бой с Конором Макгрегором
Новина українською

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) сказал, что готов провести реванш с Конором Макгрегором.

"Черт возьми, если мне заплатят, я готов выйти в ринг. Если я получу свой чек, Конор, я надеру тебе задницу. Снова", – сказал Мэйвезер.

Напомним, что в их предыдущем бою Флойд победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор
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