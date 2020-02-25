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Мейвезер готов снова провести бой с Конором Макгрегором
Флойда интересует гонорар
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер (50-0, 27 КО) сказал, что готов провести реванш с Конором Макгрегором.
"Черт возьми, если мне заплатят, я готов выйти в ринг. Если я получу свой чек, Конор, я надеру тебе задницу. Снова", – сказал Мэйвезер.
Напомним, что в их предыдущем бою Флойд победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.
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