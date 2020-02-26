Арум может организовать бой Пакьяо - Кроуфорд

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что летом он намерен организовать поединок для чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда. По словам функционера, американец может встретиться с легендарным филиппинцем, 41-летним чемпионом мира по версии WBA Super Мэнни Пакьяо.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать Теренсу бой в июне или в первых числах июля. У нас есть несколько вариантов. Мы изучаем возможность организации встречи с Мэнни Пакьяо. Если этого не произойдёт, попытаемся получить бой с Келлом Бруком", — приводит слова Арума Boxingnews24.

Мэнни Пакьяо предыдущий раз появлялся на ринге летом 2019 года, когда победил Кита Турмана. Что касается Келла Брука, то он в феврале этого года победил Марка Делуку. При этом отметим, что экс-чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе последние поединки проводит в первом среднем весе.