  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN, Александр Усик - шестой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN, Александр Усик - шестой

Бокс
(2 голосов)

Новый рейтинг

Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN, Александр Усик - шестой
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетная медийная платформа ESPN определила новый рейтинг лучших боксеров современности. Возглавил его украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Еще один наш соотечественник, супетряж Александр Усик (17-0, 13 КО) занял 6 место в голосовании, а новоиспеченный чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) стал лишь седьмым.

рейтинг боксерів

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...