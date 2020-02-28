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Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира по версии ESPN, Александр Усик - шестой
Новый рейтинг
Авторитетная медийная платформа ESPN определила новый рейтинг лучших боксеров современности. Возглавил его украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО). Еще один наш соотечественник, супетряж Александр Усик (17-0, 13 КО) занял 6 место в голосовании, а новоиспеченный чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) стал лишь седьмым.
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