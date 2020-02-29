Эдди Херн: Если Джошуа будет драться с Фьюри, он оставит пояс WBO

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн рассказал, при каких условиях может состояться бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews 24:

"У Пулева появится шанс в июне, а в ноябре или декабре нас ждет бой с Усиком. Но Александр в мае будет драться с Дереком Чисорой, в этом бою может случиться что угодно. Если Джошуа хочет провести бой с Тайсоном Фьюри, ему придется освободить пояс WBO, за который бы подрались Александр Усик и Джозеф Паркер. Думаю, что это был бы отличный поединок" - сказал Херн.

Напомним, что ранее Херн заявлял, что уверен в победе Джошуа над Фьюри.