Мейвезер рассказал, как Уайлдеру побить Фьюри

Легендарный американец готов помочь избитому соотечественнику.

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в конце февраля в Лас-Вегасе техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и расстался с титулом WBC в супертяжелом весе.

Уайлдер воспользовался правом на третий бой. Ожидается, что третья часть противостояния с Фьюри состоится 18 июля в Лас-Вегасе.

"Как Уайлдеру победить? Он победит Фьюри в реванше, если я буду его тренировать. Если бы я тренировал его, то научил бы его побеждать", - сказал Мейвезер для портала BoxingNews 24.

Флойд Мейвезер не уточнил, готов ли он на самом деле предложить Деонтею Уайлдеру свои услуги тренера.