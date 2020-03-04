Уайт: Поветкин все еще очень опасен

Накануне промоутерская компания Matchroom Boxing на официальном уровне подтвердила, что 2 мая в Манчестере Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) проведет бой с Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО).

"Поветкин все еще очень опасен. Он доставил много проблем Джошуа, а затем победил Хьюи Фьюри. Я даже не думаю его недооценивать, он будет в форме. Он жесткий и очень хорошо обученный.

В Саудовской Аравии Поветкин показал, что у него еще есть топливо в баках, он все еще опасен. Я очень уважаю его, но я неистов, и я чувствую свой животный инстинкт", - цитирует Уайта BoxingScene.

Ожидается, что победитель боя Уайт-Поветкин станет одним из ближайших соперников нового чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).