Ковалев проведет бой с Баррерой

25 апреля в Индио (штат Калифорния) Ковалев в главном событии вечера бокса промоутерской компании Оскара Де Ла Хойи Golden Boy Promotions встретится с 38-летним кубинцем Салливаном Баррерой (22-3, 14 КО).

Бой Ковалев-Баррера пройдет в договорном весе. Согласно контракту, на взвешивании бойцы должны уложиться в 81,6 кг.

Ранее Ковалев анонсировал переход в тяжелый вес, но пересмотрел свои планы и решил постепенно двигаться к отметке в 90,7 кг.

Ковалев в последнем бою в ноябре 2019 года в 11-м раунде нокаутом проиграл Саулю Альваресу (53-1-2, 36 КО) и потерял пояс WBO в полутяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Редкач может перейти в весовую категорию Ломаченко.