Джошуа и Усик могут подраться в конце года. Но все зависит от Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 10 КО) в июне проведет обязательную защиту против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО). За месяц до боя Джошуа Александр Усик (17-0, 13 КО) в поединке с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) будет подтверждать статус претендента по линии WBO.

"Не забывайте, что Энтони сперва необходимо побить Пулева. Чуть раньше Александр Усик проведет бой с Дереком Чисорой. Если мы не сумеем договориться с Фьюри, то Джошуа встретится с победителем боя Усик-Чисора.

Есть еще один вариант для Джошуа. Это Диллиан Уайт. Рано или поздно они сойдутся в очной схватке. Просто Диллиан ждет своей очереди – он претендует на полноценный титул по версии WBC", - сказал Хирн.

Что касается Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), то новый чемпион WBC ориентировочно в июле-августе должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).