Бой украинского супертяжеловеса Выхриста перенесен на неопределенный срок

Бой украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (1-0, 1 КО) против аргентинца Максимилиано Соссы (9-2, 4 КО), который должен был состояться 21 марта в Берлине (Германия) перенесен на неопределенный срок.

Все из-за угрозы коронавируса. Новым местом поединка станет спортзал промоутерской компании в Гамбурге. Дата встречи пока не известна.

Напомним, что ранее появилась информация о переносе боя Альварес - Сондерс.