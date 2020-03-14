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Бой украинского супертяжеловеса Выхриста перенесен на неопределенный срок
Он состоится в спортзале
Бой украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста (1-0, 1 КО) против аргентинца Максимилиано Соссы (9-2, 4 КО), который должен был состояться 21 марта в Берлине (Германия) перенесен на неопределенный срок.
Все из-за угрозы коронавируса. Новым местом поединка станет спортзал промоутерской компании в Гамбурге. Дата встречи пока не известна.
Напомним, что ранее появилась информация о переносе боя Альварес - Сондерс.
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