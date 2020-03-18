Гвоздик: Очень хочу взять реванш у Бетербиева

Первое поражение в карьере Гвоздик потерпел в октябре прошлого года в объединительном бою с Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО) за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинец был бит техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем.

Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербива, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз", - сказал Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Из-за пандемии коронавируса дата следующего боя Александра Гвоздика неизвестна.