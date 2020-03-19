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Ломаченко вернулся в Украину. Бой с Лопесом будет перенесен?

Бокс
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Коронавирус повлиял на планы украинского чемпиона.

Ломаченко вернулся в Украину. Бой с Лопесом будет перенесен?
Новина українською

Босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прервал подготовку к объединительному бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и вернулся в Украину.

Ломаченко и Лопес должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке. Инсайдер The Athletic Лэнс Пагмайер после разговора с Арумом сделал вывод, что бой будет перенесен на другую дату.

"Арум говорит, что предпочитает дождаться того момента, когда толпам болельщиков вновь разрешат собираться вместе", - отметил Пагмайер.

Ранее в Top Rank из-за пандемии коронавируса отменили все вечера бокса в марте и апреле.

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В статье: Василий Ломаченко коронавирус
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Источник:
Vringe.com
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