Хэй: Для Усика Чисора по стилю хуже, чем Джошуа

"Если бы Усик был моим бойцом, я бы не стал принимать бой с Чисорой. Это слишком опасно перед большой схваткой с Джошуа.

Это прозвучит странно, но я думаю, что стиль Чисоры представляет для Усика большую опасность, чем стиль Джошуа. С Джошуа у Усика будет боксерский поединок, но не с Чисорой. Суть Дерека в борьбе. И мы не знаем, каков Усик в таком поединке. Каков он, когда ему становится тяжело, когда его бьют по затылку, когда толкают в лицо, когда бьют ниже пояса, по бедрам.

Не верю, что Усик достаточно сильный и достаточно крупный, чтобы выдержать удары Чисоры. Просто посмотрите бой Дерека против Карлоса Такама", - сказал Хэй для IFL TV.

Бой Дерек Чисора – Александр Усик запланирован на 23 мая в Лондоне.