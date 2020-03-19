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Хэй: Для Усика Чисора по стилю хуже, чем Джошуа

Бокс
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Дэвид Хэй высоко оценивает шансы Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) в бою с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Хэй: Для Усика Чисора по стилю хуже, чем Джошуа
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"Если бы Усик был моим бойцом, я бы не стал принимать бой с Чисорой. Это слишком опасно перед большой схваткой с Джошуа.

Это прозвучит странно, но я думаю, что стиль Чисоры представляет для Усика большую опасность, чем стиль Джошуа. С Джошуа у Усика будет боксерский поединок, но не с Чисорой. Суть Дерека в борьбе. И мы не знаем, каков Усик в таком поединке. Каков он, когда ему становится тяжело, когда его бьют по затылку, когда толкают в лицо, когда бьют ниже пояса, по бедрам.

Не верю, что Усик достаточно сильный и достаточно крупный, чтобы выдержать удары Чисоры. Просто посмотрите бой Дерека против Карлоса Такама", - сказал Хэй для IFL TV.

Бой Дерек Чисора – Александр Усик запланирован на 23 мая в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора
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