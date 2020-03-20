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Пулев заявил, что бой с Джошуа будет перенесен

Бокс
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Коронавирус не позволит боксерам выйти на ринг.

Пулев заявил, что бой с Джошуа будет перенесен
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 20 июня на арене футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне должен провести бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Пулев до появления официальной информации в интервью болгарским СМИ поспешил объявить, что поединок с Джошуа в назначенный срок не состоится.

"Бой не состоится 20 июня. Это невозможно. Поединок придется перенести на несколько месяцев. Но я к этому готов. Похоже, схватка состоится ближе к концу года", - сказал болгарин.

Промоутер Пулева Джон Вирт и представитель Джошуа Эдди Хирн слова претендента не подтвердили, но дали понять, что нельзя исключать перенос вечера бокса в Лондоне на другую дату.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса может не состояться объединительный бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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Источник:
Vringe.com
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