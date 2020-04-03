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Теофимо Лопес включил Ломаченко в топ-5 лучших боксеров мира

Бокс
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Ранее он критиковал украинца

Теофимо Лопес включил Ломаченко в топ-5 лучших боксеров мира
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Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес поделился мнением о том, кто на сегодняшний день заслуживает право входить в пятёрку лучших боксёров мира.

"Я бы сказал, что это Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Наоя Иноуэ, и очевидно, что в списке должен быть Василий Ломаченко", — приводит слова Лопеса BoxingScene.

Напомним, что в мае Теофимо Лопес должен был провести объединительный поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса схватку отложили на неопределённый срок.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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