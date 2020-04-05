Теофимо Лопес о Ломаченко: Мне не нравится, что он высокомерный сукин сын

Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в очередной раз поделился своими мыслями по поводу своего будущего соперника, чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО ).

"Все уважают его или боятся, они нервничают, когда он делает эти дерьмовые шаги. Я так себе это вижу - у Кэмпбелла был хороший шанс, но он проявио слишком много уважения. Они бьют этого парня, а потом будто извиняются за удары.

Да, он хороший боец, и с такими бойцами получаются хорошие бои. В поединке между лучшими кто-то становится лучшим, именно это я и собираюсь сделать. Мне кажется, что я единственный такой, и я им буду.

В тот момент, когда ты перестаешь уважать его, как делал Салидо, он не уважал его, пусть Ломаченко уже и другой боец, то меняется все поведение в ринге. "Почему ты не бежишь от моего джеба? Все бегут от него. Вот дерьмо, он вышел драться", - если он не захочет драться, это я ему обеспечу.

Мне не нравится в нем, что он высокомерный сукин сын, как знаменитости. Ты с ними разговариваешь, а они всем видом показывают, что ты не на их уровне, демонстрируют неуважение. Я ко всем отношусь, как к равным, все мы сделаны из плоти и крови. Может я и выгляжу, как кусок дерьма, когда дерусь, но так я продвигаю свои поединки", - подытожил Лопес.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес должен быть 30 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, но был перенесен из-за коронавируса.