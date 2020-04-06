Лопес: Если не сброшу вес, боя с Ломаченко не будет

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

"Сейчас я толстый, я чувствую это. Вешу где-то 72,5 кг. Мне нужно сбрасывать вес. Если я не смогу этого сделать, то боя с Ломаченко не будет.

Если не сделаю легкий вес, то сразу же перейду в суперлегкий. Мы уже обсуждали это с отцом", - сказал Лопес в беседе с американским журналистом Гаретом Дэвисом.

Отметим, что лимит легкого веса составляет 61,235 кг. Таким образом, Лопесу перед боем с Ломаченко нужно сбросить около 15% от массы своего тела.