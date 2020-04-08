Коронавирус – не помеха. Промоутер Пулева призвал возобновить боксерские поединки

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) 20 июня в Лондоне должен был подраться с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но из-за пандемии COVID-19 поединок был отложен на 24 июля.

"Безопасность – наш приоритет №1, но теперь пришло время отделить мальчиков от мужчин. Шоу должно продолжаться – мы не можем позволить страху стоять на пути нашего существования.

Теперь доступен 15-минутный экспресс-тест. Хотя явно непрактично тестировать 70 тысяч болельщиков, тест сотни или около того людей, необходимых для первоклассного телевизионного производства поединка, теперь вполне возможен", - цитирует Гоцева BoxingScene.

Отметим, что в Великобритании только за последние сутки от коронавируса умерли 854 человека.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Пулев пожертвует значительную сумму на борьбу с коронавирусом.