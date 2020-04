Кличко – Брюстер: переломный момент карьеры украинца

Апрель 2004-го – пожалуй, самый драматичный и неоднозначный месяц в карьере братьев Кличко. Виталий и Владимир 16 лет назад поочередно поставили на кон свое будущее в боксе – старший брат выдержал это испытание, побив Корри Сандерса в бою-мести за вакантный титул WBC, а вот для младшего те весенние дни навсегда будут ассоциироваться с крайне противоречивым поражением от Леймона Брюстера. Поражением, после которого Владимиру Кличко только ленивый не советовал навсегда покончить с профессиональным спортом.

С Брюстером мог подраться Виталий, а не Владимир

Кличко-младшему после шокирующего поражения от Корри Сандерса в марте 2003 года понадобилось два боя и всего пять неполных раундов, чтобы уже до конца года вернуться на первую позицию в рейтинге WBO. Тем временем вторым в рейтинге шел Кличко-старший, а Брюстер в статусе чемпиона WBO NABO замыкал топ-3.

На бумаге вырисовывался реванш между Владимиром и Сандерсом, а тем временем Виталий и Брюстер должны были определить, кому следующим драться за пояс Всемирной боксерской организации. Но в феврале 2004-го Леннокс Льюис объявил о завершении карьеры и открыл для этого квартета новые перспективы – право разыграть вакантный пояс WBC получили Кличко-старший (у Виталия оставался незакрытый должок перед братом за реванш с Крисом Бердом) и Сандерс, а для Кличко-младшего и Брюстера расчистился путь к титулу по линии WBO.

Два чемпионских боя с интервалом в 14 дней были назначены на апрель того же года – это был шанс для братьев Кличко во второй раз в карьере одновременно захватить титулы в супертяжелом дивизионе. Кто бы мог подумать, что амбициозный план украинских гигантов оборвется уже на первом шаге.

Кличко выносил Брюстера, но что-то пошло не так

Первый бой под руководством легендарного Эммануэля Стюарда Владимир Кличко начал без раскачки – украинец принялся сразу же вкладываться в удары, а при малейших попытках Брюстера перейти на ближнюю дистанцию вязал соперника в клинчах. Кличко-2004 еще не был прагматичной машиной с безупречным джебом и убийственной правой – Владимир уже в первом раунде вдоволь "накормил" американца своими фирменными комбинациями.

Брюстер отметился небольшим обострением в середине третьего раунда, но в целом ход боя не предвещал беды. Это ощущение усилилось после четвертого раунда, по ходу которого Кличко мог закрывать все вопросы. За минуту до перерыва Владимир всадил в голову Брюстера "двоечку" – Лэймон попятился назад и буквально в последний момент рухнул на колени, тем самым избежав контрольного хука левой. За финальные 45 секунд раунда Кличко добить американца не успел, а перед самым гонгом боксеры в клинче вдвоем рухнули на ринг. Владимир подозрительно тяжело вернулся в горизонтальное положение, а в его взгляде не было ни малейших признаков понимания того, что творится вокруг. Будто минуту назад не Кличко избивал Брюстера, а наоборот.

На старте пятого раунда Кличко на автопилоте всадил в блок Брюстера несколько "двоек", а вот то, что произошло дальше, вспоминать и не хочется. В какой-то момент у Владимира не осталось сил даже для того, чтобы поднять руки вверх и защитить голову. Брюстер тут же сориентировался в ситуации и серией размашистых левых хуков вынудил судью отсчитать для Кличко стоячий нокдаун. В концовке раунда украинец зацепился за ногу судьи и снова упал – рефери мгновенно понял, что этот бой лучше немедленно закончить. Брюстер стал новым чемпионом мира, а Кличко, едва ли подававшего признаки сознания, тут же окружили медики.

Кличко уверен – его отравили. Но доказать ничего не вышло

Сразу после окончания боя стало понятно – с Кличко произошло что-то аномальное. Не мог боксер такого уровня с опытом побед в 12-раундовых титульных боях без видимых причин взять и остановиться после четвертого раунда. Брюстер не сделал ничего, что могло бы заставить Владимира потерять ориентацию в пространстве. Очевидно, что было какое-то влияние извне. С этим соглашался и Стюард:

"Владимир был в отличной форме. За все годы моей тренерской практики я никогда не видел ничего подобного. Я знаю, каково это, когда бойцу наносят урон после ударов соперника. В этом случае, безусловно, было что-то еще, что и вызвало проблемы Владимира".

Команда Кличко сразу после боя отправила Владимира на полное обследование в Медицинский центр Южной Невады. На следующий день боксер еще раз сдал анализы, но теперь для "Nevada Quest Diagnostics". И тут начало происходить что-то необъяснимое.

В "Nevada Quest Diagnostics" должны были сохранить анализы Кличко до 17 апреля (7 дней с момента сдачи), а Медицинский центр Южной Невады – до 20 апреля. Тем не менее, начиная с 14 апреля обе организации проигнорировали все письменные попытки боксера на получение проб своих анализов для дополнительной проверки независимым врачом. Вместо этого они благополучно дождались срока и уничтожили следы возможного преступления.

Разбираться в череде странностей взялся Джадд Барштейн – один из крупнейших адвокатов, специализирующихся в профессиональном боксе. Вскоре выяснилось, что до боя с Брюстером у одного из членов команды Кличко возникли проблемы с получением пропуска для доступа в раздевалку боксера. Кто-то обманом пробрался в раздевалку Кличко-младшего, а уж там подсыпать нужный препарат в воду было делом техники. Владимир не был и не является диабетиком – без постороннего вмешательства уровень сахара в его крови подняться в четыре раза не мог. Тем более, что дальнейшие обследования Кличко у доктора Стюарда Фридмана показали, что украинец был полностью здоров.

Ставки – еще один повод усомниться в честности боя

Американский журналист Кит Тейсейра в статье за 2004 год "Почему упали коэффициенты в бою Кличко-Брюстер" отметил, что утром в день боя группа из приблизительно 40 друзей менеджера Брюстера Саймона в Лас-Вегасе сделала большие ставки на победу американца. Суммы были действительно внушительными – от 50 до 100 тысяч долларов. Деньги букмекерам приносили не слепо верующие в чудо парни из толпы, а люди, которые были приближены к одному из участников боя. И это были не символические ставки с целью поддержать друга.

Джадд Барштейн в своем письме адвокату США отмечал подозрительное изменение коэффициентов перед боем Кличко и Брюстера.

"Во-первых, как сообщил обозреватель "Las Vegas Sun" Ден Джайп в материале от 19 апреля, котировки ведущих букмекеров США "Mandalay Bay" и "Pinnacle" перед боем упали с 11 к 1 до 3,5 к 1 в пользу Кличко. Это могло произойти только в том случае, если бы на Брюстера поставили огромную сумму".

Вопрос, почему? Конечно, котировки букмекеров часто меняются в последние дни и часы перед боем, но опыт подсказывает, что за такой короткий промежуток времени такие резкие изменения невозможны.

Брюстер, по понятным причинам, был очевидным аутсайдером, и ничто не давало повода для столь резкого изменения линии. С другой стороны, если отравление Кличко было запланировано заранее, этот факт легко объяснил бы, почему на андердога было так много поздних ставок на огромные суммы.

После поражения от Брюстера в Кличко не верил даже брат

"Владимиру Кличко лучше привыкнуть к работе в углу брата во время его боев. Это может быть его единственное будущее в боксе". Эта цитата из материала Associated Press за 12 апреля 2004 года идеально иллюстрирует тот уровень скептицизма, с которым столкнулся Кличко-младший после нокаута от Брюстера.

Да что говорить о журналистах, если даже родной брат не видел, как Владимиру выбраться из этой пропасти.

"Он говорил: "Взгляни на себя, где ты сейчас, думаю, время попрощаться с этим спортом". Я всегда был чемпионом, а тут неожиданно оказался на полу. Это очень мотивировало, и это был отличный опыт", - говорил Кличко-младший несколько лет назад в интервью для BoxingScene.com.

И он вернулся. Вернулся, чтобы на ближайшие 11 лет установить свою власть в хэвивейте и войти в историю в качестве одного из самых доминирующих чемпионов весовой категории Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Джо Луиса и других культовых бойцов. И как не парадоксально, но без того "грязного" поражения от Брюстера мир не узнал бы настоящего Владимира Кличко.

"Когда я упал на канвас со ставшим тогда чемпионом Брюстером, все изменилось для меня. Меня называли "ходячим мертвецом", "сломленным человеком" и так далее. Но вопреки словам скептиков, я разжег пламя, которое позволило мне стать самым долгоиграющим чемпионом в истории супертяжелого веса".

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge ???? pic.twitter.com/xGXAyFg1jo