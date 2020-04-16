Арум рассказал, с кем Ломаченко может подраться после Лопеса

Ломаченко 30 мая в Нью-Йорке должен был подраться с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен на неопределенный срок.

"Для Ломаченко и Лопеса есть более интересные соперники, чем Дэвин Хэйни. И я назову их. Джервонта Дэвис считается более признанным и известным бойцом, чем Хэйни.

Еще есть мексиканский парень Райан Гарсия, который дерется у Оскара Де Ла Хойи. Его фанатская база обширней. Думаю, победитель боя Ломаченко – Лопес захочет драться именно с ними", - заявил Боб Арум в интервью Boxingnews24.

Ранее Боб Арум подтвердил заинтересованность в организации боя между Ломаченко и Дэвисом.