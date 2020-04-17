Редкач: О Усике в США много не говорят

"Я бы не сказал, что в Штатах много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

В целом, говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе", - сказал Редкач для страницы Pro Boxing UA в Instagram.

Александр Усик трижды дрался в США – в 2016-2017 годах украинец провел две защиты титула WBO в тяжелом весе против Табисо Мчуну и Майкла Хантера, а в октябре 2019-го в Чикаго в бою с Чаззом Уизерспуном дебютировал в хэвивейте.