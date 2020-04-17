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Редкач: О Усике в США много не говорят

Бокс
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Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) рассказал, кто из украинских боксеров пользуется популярностью в США.

Редкач: О Усике в США много не говорят
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"Я бы не сказал, что в Штатах много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим.

В целом, говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе", - сказал Редкач для страницы Pro Boxing UA в Instagram.

Александр Усик трижды дрался в США – в 2016-2017 годах украинец провел две защиты титула WBO в тяжелом весе против Табисо Мчуну и Майкла Хантера, а в октябре 2019-го в Чикаго в бою с Чаззом Уизерспуном дебютировал в хэвивейте.

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В статье: Александр Усик Иван Редкач
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