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Владимир Кличко мог стать медиком

Бокс
(1 голосов)

Но его не приняли из-за возраста

Владимир Кличко мог стать медиком
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, что после школы планировал учиться на врача.

"У меня были хорошие оценки, и меня пригласили на собеседование. Даже на ту специальность, которую я хотел – "ухо, горло, нос". Экзамены я сдал хорошо, мне пообещали место в следующем году, поскольку я был на год младше остальных абитуриентов. Но ведь я хотел начать сразу. Милая дама в приемной комиссии сказала, что я могу пока пройти 12-месячный курс на медбрата, чтобы не терять времени.

Мне показалось, что я не расслышал: я мечтал стать врачом и был на пути к цели. Я совсем не мог представить себя медбратом. Поблагодарил – и ушел прочь.

Оглядываясь назад, думаю, что именно необходимость действовать быстро подтолкнула меня к правильному решению. Я не пошел в военное училище, как советовал отец, а записался в спортивную школу", – написал Кличко в своей книге "Управление вызовами".

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В статье: Владимир Кличко
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