Хэй сделал прогноз на бой Усик - Чисора

Дэвид Хэй, промоутер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), сделал прогноз на бой своего подопечного против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО).

"Пока нет никаких дат. Никто не хочет обсуждать какие-то потенциальные даты. Мы хотим что-то конкретное, что взбудоражит людей, заставит их забронировать отели, купить авиабилеты. Сейчас все в лимбе.

Дерек Чисора сейчас в хороших кондициях физически и ментально. Он делает всё что нужно, чтобы оставаться в таких кондициях. Он не теряет кондиции во время всего этого процесса. В этом ключ. Дерек находится в форме, мотивирован и здоров, он доставит проблем любому супертяжу на планете, особенно крузеру. Не важно, насколько хорош крузер, Дерек Чисора привнесёт намного больше лошадиных сил, чем другие бойцы, с которыми Усик имел дело ранее.

Посмотрите на его Instagram. Он живёт жизнью, тренируется, смотрит за собой. Когда бы этот бой ни был анонсирован, когда бы он официально ни случился, — я знаю, Дерек будет готов. В моей голове, задержка с поединком была неизбежна.

Когда я смотрю на Дерека, я вижу, что он знает, что должен победить Усика. Никто этого не понимает, а это приятное чувство. У меня было такое же чувство перед Валуевым и Мормеком. Я знал, что мне нужно побить этих парней, но никто в это не верил. Это согревающее сердце чувство — знать то, что никто не знает. И у Дерека такой же взгляд в глазах".